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Россия отреагировала на резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что резолюциями нельзя легализовать кражу российских резервов.

В России оценили принятую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию, признающую необходимость создания механизма для возмещения якобы убытков Украине, пишет RT.

Документ поддержали 94 страны, 14 высказались против, ещё 73 государства воздержались. Среди высказавшихся против — Иран, Китай, КНДР, Сирия и Центральноафриканская республика.

Комментируя эту инициативу, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что резолюциями нельзя легализовать кражу российских резервов.