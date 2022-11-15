Россия отреагировала на резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что резолюциями нельзя легализовать кражу российских резервов.
В России оценили принятую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию, признающую необходимость создания механизма для возмещения якобы убытков Украине,
Документ поддержали 94 страны, 14 высказались против, ещё 73 государства воздержались. Среди высказавшихся против — Иран, Китай, КНДР, Сирия и Центральноафриканская республика.
Комментируя эту инициативу, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что резолюциями нельзя легализовать кражу российских резервов.