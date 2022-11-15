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РГМЭК спишет рязанским должникам пени
Участниками акции могут стать все потребители, которые полностью оплатят задолженность по электроснабжению до 31 декабря 2022 года. Пени будут списаны автоматически.

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания пригласила клиентов — физических лиц принять участие в акции «Встречайте Новый год без долгов!».

Участниками акции могут стать все потребители, которые полностью оплатят задолженность по электроснабжению до 31 декабря 2022 года. Пени будут списаны автоматически.

Отмечается, что под задолженностью понимается недоплата за электроэнергию (кроме суммы пеней), сложившаяся по лицевому счету на 1 ноября 2022 года. Рассчитаться с долгами можно любым удобным способом. Информация о способах оплаты за электроэнергию размещена в разделе сайта РГМЭК. РФ «Узнать задолженность и оплатить».

Итоги акции подведут 12 января 2023 года.

Подробные условия акции можно прочитать на сайте РГМЭК. РФ в разделе «Новости».