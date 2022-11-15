Работников РНПК наградили знаками отличия «За безаварийную работу»

Работники не нарушали правила дорожного движения и нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы безопасности при эксплуатации транспорта.

Пятерых работников транспортно-хозяйственного цеха Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») наградили знаками отличия Министерства транспорта «За безаварийную работу».

Высокой награды удостоились водители: Александр Куликов, Виктор Малько, Дмитрий Авдонькин, Евгений Кондратов, Роман Таиров. Работники не нарушали правила дорожного движения и нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы безопасности при эксплуатации транспорта.

Транспортно-хозяйственный цех является важным структурным подразделением нефтезавода. В цехе трудится более 200 высококлассных специалистов: водители, крановщики, трактористы, машинисты, слесари по ремонту автомобилей, токари, механики, диспетчеры, медицинские работники. Их основные задачи — доставлять грузы, перевозить работников предприятия, выполнять строительные и монтажные работы.

Водительский стаж Александра Куликова, получившего знак отличия I степени, составляет 44 года. Первая запись в его трудовой книжке о приеме на нефтезавод сделана в 1979 году. Работал на «ЗИЛ-130», перевозил ГСМ на бензовозе, а в 1991 году пересел на автобус «Икарус», на котором вместе с напарником Василием Можеитовым исколесил дорогу от Уральских гор до берегов Атлантического океана. Турция, Болгария, Франция, Германия — вот неполный список стран, которые посетил Александр Михайлович по служебным делам.

Виктор Малько, также отмеченный знаком I степени, трудится на нефтезаводе с 2005 года, а в целом за рулем уже 42 года. Говорит, что всю жизнь за рулем, любит свою работу. Движение и скорость доставляют радость, нравится разбирать и собирать железки, осматривать и устранять неполадки.

Дмитрий Авдонькин, награжденный знаком отличия II степени, работает в ТХЦ с 1992 года. Три десятка лет за рулем без единой аварии. Секрет, говорит, прост — соблюдать правила дорожного движения, быть внимательным и собранным на дороге. От каждого участника движения зависит безопасность и каждый должен понимать свою меру ответственности.

Евгений Кондратов, получивший знак отличия II степени, пришел в ТХЦ в 1990 году сразу после армии, где получил в дополнение к имеющимся категориям водительские права с категорией D.

«Мне предлагали быть механиком, — рассказывает Евгений Егорович, — но мне нравится водить автобус. Проехать более чем 300 тысяч километров без аварий, конечно, можно. Главное, не лихачить и избегать опасных ситуаций».

Автобусы «ПАЗ», «ЛиАЗ» и «НефАЗ», самосвал и длинномеры — любым видом транспорта может управлять Роман Таиров, отмеченный нагрудным знаком отличия «За безаварийную работу» III степени. Награде очень рад. Говорит, что водитель — это очень ответственная и тяжелая работа, но она ему по душе: нравится ощущение скорости, звук мотора. Едешь и наблюдаешь за дорогой, смотришь из окна на мир.

Рязанская НПК в заботе о кадровом потенциале предоставляет все возможности для профессионального развития работников и их карьерного роста. Ежегодно работники принимают участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня. В текущем году водители РНПК — Владимир Болотов и Александр Бруштеля — завоевали третье и четвертое места во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель грузовика».

Справка

Нагрудный знак отличия «За безаварийную работу» является одной из форм поощрения, популяризации и пропаганды опыта водителей автомобильного и городского электрического транспорта, обеспечивающих многолетнюю безаварийную работу. Знак отличия I степени вручается водителям автомобильного транспорта, под управлением которых общий пробег транспортного средства без аварий составил свыше 500 тысяч километров. Знак отличия II степени вручается водителям автомобильного транспорта, под управлением которых общий пробег транспортного средства без аварий составил свыше 300 тысяч километров. Знак отличия III степени вручается водителям автомобильного транспорта, под управлением которых общий пробег транспортного средства без аварий составил свыше 200 тысяч километров.