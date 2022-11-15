Председатель КНР Си Цзиньпин призвал снять односторонние санкции и начать техсотрудничество

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал снять односторонние санкции и начать техсотрудничество. Об этом пишет Life.ru.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на саммите G20 призвал снять односторонние санкции, чтобы устранить вызовы в продовольственной и энергетической сферах.

«Необходимо решительно противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов, необходимо снять односторонние санкции и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Решить озвученные проблемы можно путем укрепления сотрудничества всех государств в области надзора за рынком, а также выстраиванием партнерских отношений по основным товарам, совместными усилиями стабилизируя цепочки поставок и рыночные цены, указал Си Цзиньпин.