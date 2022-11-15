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Песков прокомментировал слова Зеленского об отказе от «Минска-3»
По словам Пескова, данное заявление подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости слова президента Украины Владимира Зеленского об отказе от новых Минских соглашений.

По словам Пескова, данное заявление подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры.

Ранее об отказе от новых Минских соглашений Зеленский сказал во время видеообращения на саммите G20.

Также президент Украины предложил России обмен пленными по формуле «всех на всех».