Песков прокомментировал слова Зеленского об отказе от «Минска-3»

По словам Пескова, данное заявление подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости слова президента Украины Владимира Зеленского об отказе от новых Минских соглашений.

По словам Пескова, данное заявление подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры.

Ранее об отказе от новых Минских соглашений Зеленский сказал во время видеообращения на саммите G20.

Также президент Украины предложил России обмен пленными по формуле «всех на всех».