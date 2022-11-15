Песков прокомментировал слова Зеленского об отказе от «Минска-3»
По словам Пескова, данное заявление подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости слова президента Украины Владимира Зеленского об отказе от новых Минских соглашений.
По словам Пескова, данное заявление подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Ранее об отказе от новых Минских соглашений Зеленский сказал во время видеообращения на саммите G20.
Также президент Украины предложил России обмен пленными по формуле «всех на всех».