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Опубликовано фото с места смертельного наезда на пешехода в Клепиковском районе
40-летний водитель за рулем «КамАЗа» начинал движение от обочины и наехал на 57-летнего пешехода, который вышел на проезжую часть.

Опубликовано фото с места смертельного наезда на пешехода в Клепиковском районе. Кадры опубликовал сайт ИД «Пресса».

Авария произошла во вторник, 15 ноября, в 11:00 в центре села Екшур.

40-летний водитель за рулем «КамАЗа» начинал движение от обочины и наехал на 57-летнего пешехода, который вышел на проезжую часть.

Пострадавшего доставили в больницу, где он умер от полученных травм.