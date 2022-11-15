Новый проект охранных зон Рязани поступил в региональное правительство

Новый проект охранных зон Рязани поступил в региональное правительство.

В начале ноября региональная инспекция по охране объектов культурного наследия получила новый проект зон охраны (ПЗО). Об этом РЗН. Инфо сообщил руководитель ведомства Михаил Дорофеев.

Документ, разработанный столичным институтом «Гипрогор», должен определить ограничения по строительству в различных частях Рязани, где расположены исторические и архитектурные памятники.

Действующий проект был принят еще в 1986 году и не учитывает изменений, произошедших за это время на карте областного центра. С другой стороны, при возникновении спорных ситуаций нормы 36-летней давности по-прежнему имеют приоритет над генпланом и правилами землепользования и застройки.

Когда муниципалитет дает разрешение на застройку территории, прилегающей к историческим памятникам, он обязан руководствоваться ПЗО. Сейчас новую редакцию документа проверяют в областной инспекции по охране объектов культурного наследия. Если к документу не будет никаких замечаний, то его вынесут на общественное обсуждение.

О том, как задержка с подготовкой проекта вызвала острую дискуссию о застройке земельных участков, прилегающих к рязанскому Кремлю, читайте в разделе «Публикации».