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Киев не согласился с заявлениями Пентагона о возможности мирных переговоров с Москвой

Заявление председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли о возможности диалога между Москвой и Киевом вызвало гнев украинских чиновников, пишет РИА Новости.

Милли ранее заявил о невозможности победы Украины. По его словам, предстоящая зима открывает возможность для начала переговоров с Россией.

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный ответил на заявление Милли, что украинские военные «не примут никаких переговоров», если Россия не оставит «все захваченные территории».

Вашингтон пытается заверить Киев в том, что США не препятствуют достижению Украиной поставленных целей. В частности, американские чиновники уверяют украинских коллег, что ожидаемая зимняя пауза в противостоянии не означает, что переговоры должны состояться в ближайшем будущем.