Киев не согласился с заявлениями Пентагона о возможности мирных переговоров с Москвой

Заявление председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли о возможности диалога между Москвой и Киевом вызвало гнев украинских чиновников,
Милли ранее заявил о невозможности победы Украины. По его словам, предстоящая зима открывает возможность для начала переговоров с Россией.
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный ответил на заявление Милли, что украинские военные «не примут никаких переговоров», если Россия не оставит «все захваченные территории».
Вашингтон пытается заверить Киев в том, что США не препятствуют достижению Украиной поставленных целей. В частности, американские чиновники уверяют украинских коллег, что ожидаемая зимняя пауза в противостоянии не означает, что переговоры должны состояться в ближайшем будущем.