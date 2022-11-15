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Кадыров назвал условие для начала переговоров с Украиной
Кадыров назвал условия, которые ранее выдвинул президент Украины Владимир Зеленский — смешными.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал условие для начала переговоров с Украиной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров назвал условия, которые ранее выдвинул президент Украины Владимир Зеленский — смешными.

«Если бы Зеленский переживал за своих мобилизованных пенсионеров, то не использовал бы слово „условия“, а встал бы на колени за свой народ, как когда-то он демонстративно встал на колени ради своего избрания президентом», — написал он.

Глава Чечни назвал два условия для начала переговоров с Украиной:

  • признание ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя российскими;
  • выдача всех военных преступников, ответственных за зверства над русскоязычным населением, или официальный суд над ними и заслуженное ограничение свободы.

Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский отверг новые Минские соглашения с Россией. Во время своего видеообращения на саммите G20 он выдвинул новые требования для завершения конфликта.