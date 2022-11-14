Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
Втр, 15
Срд, 16
-1°
ЦБ USD 60.4 0.18 15/11
ЦБ EUR 62.16 0.62 15/11
Нал. USD 63.51 / 65.47 14/11 16:05
Нал. EUR 64.06 / 66.98 14/11 16:05
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
13 391
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
23 435
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
20 411
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
24 171
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Журналистам показали территорию бывшего шпалозавода, которую планируют застроить
Застройщики ответили на вопрос, перекроют ли дома вид на кремль?

Журналистам показали территорию бывшего шпалозавода, которую планируют застроить.

В пятницу, 11 ноября, журналистам показали заброшенную территорию бывшего шпалозавода, которую планируют застроить. Экскурсию провел директор «Зеленого сада» Андрей Оришкевич. Он отметил, что привез журналистов на территорию шпалозавода, чтобы на месте ответить на самый главный вопрос о возможной стройке -перекроют ли дома вид на кремль.

Андрей Оришкевич объяснил, что кремль не виден из-за построек приборного завода. Также обзор закрывает первая линия борковского карьера. Панорама на кремль открывается в пятистах метрах от шпалозавода. Именно там застройщик планирует создать набережную с общим пляжем, гостиницей и кафе. Они, по его мнению, на общий вид не повлияют.

В январе 2023 пройдут вторые публичные слушания, где мэрия рассмотрит разрешение на строительство жилого комплекса «Великий Коловрат» в Борках.