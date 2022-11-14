Журналистам показали территорию бывшего шпалозавода, которую планируют застроить

Застройщики ответили на вопрос, перекроют ли дома вид на кремль?

Журналистам показали территорию бывшего шпалозавода, которую планируют застроить.

В пятницу, 11 ноября, журналистам показали заброшенную территорию бывшего шпалозавода, которую планируют застроить. Экскурсию провел директор «Зеленого сада» Андрей Оришкевич. Он отметил, что привез журналистов на территорию шпалозавода, чтобы на месте ответить на самый главный вопрос о возможной стройке -перекроют ли дома вид на кремль.

Андрей Оришкевич объяснил, что кремль не виден из-за построек приборного завода. Также обзор закрывает первая линия борковского карьера. Панорама на кремль открывается в пятистах метрах от шпалозавода. Именно там застройщик планирует создать набережную с общим пляжем, гостиницей и кафе. Они, по его мнению, на общий вид не повлияют.

В январе 2023 пройдут вторые публичные слушания, где мэрия рассмотрит разрешение на строительство жилого комплекса «Великий Коловрат» в Борках.