В Ряжске 27-летний мужчина убил знакомого из-за нежелания возвращать долг

В Ряжске раскрыли убийство 25-летнего мужчины. Подробности дела в понедельник, 14 ноября, привела пресс-служба регионального следкома.

В октябре 2022 года в лесополосе недалеко от участка железной дороги «Ряжск-Александро-Невский» грибник обнаружил тело человека. Погибшим оказался 25-летний житель Ряжска.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что у погибшего переломлен череп. По данному факту возбудили уголовное дело.

Позже следователи установили подозреваемого в убийстве — им оказался 27-летний житель Ряжска. Он признался, что убил приятеля из-за нежелания возвращать долг в размере 40 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.