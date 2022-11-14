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Зеленский заявил, что Украина готова к заключению мира
Об этом украинский лидер заявил во время своего визита в Херсон.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к заключению мира. Его слова в понедельник, 14 ноября, привел Reuters.

Об этом украинский лидер заявил во время своего визита в Херсон, из которого российская армия ранее перебросила свои войска на левых берег Днепра.

«Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», — заявил Зеленский.

Он также заявил, что Украина «продвигается вперед».