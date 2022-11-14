Володин: Зеленский лишил украинских граждан будущего

По словам спикера Госдумы, на сегодняшний день Киев тратит более половины собственных доходов − 57,9%, на обслуживание долгов.

Президент Украины Владимир Зеленский лишил граждан страны будущего. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский вогнал страну «в долговую кабалу», так как на сегодняшний день Киев тратит более половины собственных доходов — 57,9%, на обслуживание долгов.

«Украина — государство-банкрот. Киевский режим пытается это замалчивать. Но проблема очевидна. Зеленский лишил граждан Украины будущего, вогнав страну в долговую кабалу», — написал Володин.

Он также добавил, что госпереворот 2014 года привел страну к полной потере суверенитета, и теперь бюджет Украины на 40% формируется за счет иностранных кредитов и займов.