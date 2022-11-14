В Великобритании обвинили Россию в «превращении продовольствия в оружие»

Такое мнение выразил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в газете Telegraph.

Россию обвинили в «превращении продовольствия в оружие». Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в преддверии саммита G20.

По его мнению, «война на Украине усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются страны по всему миру». Например, две трети членов G20 имеют инфляцию на уровне выше семи процентов. В связи с этим Сунак призвал страны по возможности увеличить производство продуктов питания и высвободить запасы, а также оказывать поддержку «там, где это больше всего нужно предстоящей зимой».

«Я поддерживаю генерального секретаря ООН (Антониу Гутерреша) в обеспечении продолжения поставок зерна по Черному морю и призываю все те страны, которые могут производить больше продуктов питания или высвободить запасы, поступить именно так, чтобы помочь увеличить поставки», — написал Сунак.

Британский премьер также отметил необходимость «быстрого перехода от зависимости от энергоносителей из таких стран, как Россия».