В Твери нашли мертвым 19-летнего молодого человека

Молодой человек пропал 10 ноября. Он вышел из дома и с тех пор о его местонахождении не было известно.

В Твери нашли мертвым 19-летнего молодого человека. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщили волонтеры тверского поисково-спасательного отряда «Сова», закрывшие поиск пропавшего Матвея Лаленкова.

Молодой человек пропал 10 ноября. Он вышел из дома и с тех пор о его местонахождении не было известно. Однако ориентировку на его поиск разместили лишь в воскресенье, 13 ноября. Спустя время, вечером того же дня, поиск закрыли.

Некоторые жители Твери утверждали, что видели его в автобусе.