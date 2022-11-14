В США заявили, что Запад оставит Украину при угрозе ядерной войны

По мнению аналитиков в сфере международной безопасности Бена Оллереншоу и Джулиана Спенсер-Черчилля, США и страны НАТО скорее «оставят» Украину, чем решатся развязать глобальную войну.

Запад оставит Украину при угрозе ядерной войны. К такому мнению пришли аналитики в сфере международной безопасности Бен Оллереншоу и Джулиан Спенсер-Черчилль. Их публикацию разметили в National Interest, передал Life.

По их мнению, США и страны НАТО скорее «оставят» Украину, чем решатся развязать глобальную войну. Они также заявили, что жертвовать собой ради Украины Западу не интересно.

«Неудобная правда заключается в том, что жертвовать собой ради Украины не в интересах западных держав», — сказали аналитики.

Они также обратили внимание на то, что запас американского стратегического ядерного оружия и их союзников уступает вооружению России. НАТО, по мнению авторов, располагает силами, потенциал которых «хуже, чем бесполезный».