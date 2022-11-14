В Спасском районе закрыли наплавной мост через Оку из-за непогоды

Движение по наплавному мосту у села Троица осуществляется в штатном режиме.

В Спасском районе закрыли наплавной мост через Оку из-за непогоды. Об этом в понедельник, 14 ноября, предупредил региональный минтранс.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный порывистый ветер и нагонная волна) в Спасском районе с 09:30 наплавной мост через реку Ока у села Фатьяновка будет закрыт для движения», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что движение по наплавному мосту у села Троица осуществляется в штатном режиме.

Информацию о восстановлении движения разместят дополнительно.

Рязанцев попросили с пониманием отнестись к неудобствам и учитывать информацию при планировании маршрута.