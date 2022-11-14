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В Рязанском агротехнологическом университете прошла ежегодная осенняя сессия «Агрошколы»
В ней приняли участие более 90 учащихся средних и старших классов общеобразовательных школ Рязанской области.

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева прошла осенняя сессия сетевого образовательного проекта «Агрошкола». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В ней приняли участие более 90 учащихся средних и старших классов общеобразовательных школ Рязанской области. В течение дня обучающиеся агрошколы и участники агроклассов средних общеобразовательных школ районов прокачивали свои умения, навыки и набирались новых знаний на четырех тематических площадках. Практические занятия прошли по востребованным направлениям АПК: животноводству, ветеринарии, растениеводству и механизации.

Команда студентов-волонтеров профориентационной направленности и преподаватели университета, основываясь на знаниях, полученных в течение года учениками агрошколы и агроклассов, познакомили ребят с высокотехнологичными проектами в сельском хозяйстве, инновационными технологиями в ветеринарии, биоэкологии, зоотехнии, рассказали о современных тенденциях технологического развития АПК, автоматизации бизнес-процессов. Участники проверили свое мастерство в управлении роботами и полетами коптеров, используемых в сельском хозяйстве, применении веб-ГИС технологий в прогнозировании погодных условий, а также провели оценку качества пищевой продукции.

В настоящее время в сетевом образовательном проекте «Агрошкола» проходят подготовку более 200 обучающихся 9-11 классов из 10 муниципальных образований Рязанской области.