В Рязани полицейские задержали сожителей-наркоторговцев

В Рязани патрульные полицейские задержали сожителей, подозреваемых в торговле наркотиками. Об этом пише т сайт областного УМВД.

По информации правоохранителей, пара занималась сбытом наркотиков через нелегальный интернет-магазин.

Подозреваемых задержали на улице Быстрецкой. Внимание полицейских привлекла женщина в зарослях кустарника, которая пыталась что-то спрятать. Рядом стоял мужчина и осматривался по сторонам.

Женщину задержали на месте, мужчина попытался убежать, но ему это не удалось.

На место прибыли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД. В ходе досмотра оперативники обнаружили у 27-летней рязанки шесть обмотанных изолентой свертков, содержавших один грамм производного N-метилэфедрона.

В ходе обследования съемной квартиры, где злоумышленница проживает вместе со своим 27-летним другом, полицейские изъяли упаковочные материалы и другие предметы, имеющие значение для дела.

Предварительно установлено, что задержанные сами употребляли наркотики, и некоторое время назад стали розничными закладчиками интернет-магазина по сбыту «синтетики».

Следственное управления УМВД России по Рязанской области возбудило уголовное дело в отношении сожителей по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Проводится расследование.