В Рязани патрульные остановили автомобиль под управлением водителя без прав

Около 02:45 ночи в Рязани сотрудники патрульно-постовой службы остановили автомобиль Renault. Об этом
На улице Грибоедова внимание полицейских привлек автомобиль Renault, который двигался по дороге без включенных фар.
За рулем находился 19-летний житель Рязани. Молодой человек сильно нервничал и пояснил, что автомобиль принадлежит его отцу, а у него нет водительских прав. Для дальнейшего разбирательства на место прибыли сотрудники ГИБДД.
Полицейские составили протокол в отношении нарушителя по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».
Водителю грозит штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Он отстранен от управления автотранспортом, автомобиль помещен на стоянку.