Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
Втр, 15
Срд, 16
-1°
ЦБ USD 60.22 -1.02 12/11
ЦБ EUR 61.54 0.54 12/11
Нал. USD 62.6 / 63.33 14/11 12:40
Нал. EUR 63.35 / 65.02 14/11 12:40
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
13 194
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
23 220
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
20 213
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
23 959
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани патрульные остановили автомобиль под управлением водителя без прав

Около 02:45 ночи в Рязани сотрудники патрульно-постовой службы остановили автомобиль Renault. Об этом пишет сайт УМВД по Рязанской области.

На улице Грибоедова внимание полицейских привлек автомобиль Renault, который двигался по дороге без включенных фар.

За рулем находился 19-летний житель Рязани. Молодой человек сильно нервничал и пояснил, что автомобиль принадлежит его отцу, а у него нет водительских прав. Для дальнейшего разбирательства на место прибыли сотрудники ГИБДД.

Полицейские составили протокол в отношении нарушителя по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Водителю грозит штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Он отстранен от управления автотранспортом, автомобиль помещен на стоянку.