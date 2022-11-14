В Рязани патрульные остановили автомобиль под управлением водителя без прав

Около 02:45 ночи в Рязани сотрудники патрульно-постовой службы остановили автомобиль Renault. Об этом пишет сайт УМВД по Рязанской области.

На улице Грибоедова внимание полицейских привлек автомобиль Renault, который двигался по дороге без включенных фар.

За рулем находился 19-летний житель Рязани. Молодой человек сильно нервничал и пояснил, что автомобиль принадлежит его отцу, а у него нет водительских прав. Для дальнейшего разбирательства на место прибыли сотрудники ГИБДД.

Полицейские составили протокол в отношении нарушителя по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Водителю грозит штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Он отстранен от управления автотранспортом, автомобиль помещен на стоянку.