В Рязани для автобусов и троллейбусов закупят пневматические шины на 37,4 млн рублей

В Рязани для автобусов и троллейбусов закупят пневматические шины на 37,4 млн рублей. Управление рязанского троллейбуса закупит пневматические шины для автобусов и троллейбусов на 37,4 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Управление рязанского троллейбуса выдедило 37 млн 429 тысяч 182 рубля. Подрядчик обязан поставить 820 штук и 120 комплектов шин для троллейбусов и автобусов. Комплект состоит из шины, камеры и обводной ленты. Срок выполнения: до 30 ноября 2022 года.