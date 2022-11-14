В России появится выплата в 2400 рублей для ухаживающих за родственниками пенсионеров

Выплата будет приходить ежемесячно. Ее может получить любой пенсионер вне зависимости от трудового статуса и размера доходов.

В России появится выплата в 2400 рублей для пенсионеров, которые ухаживают за родственниками. Об этом в понедельник, 14 ноября, рассказала юрист Ирина Сивакова в беседе с агентством Primpress .

Доплату можно получить за близкого родственника — супруга или родителя. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд России и предоставить доказательства, что на его иждивении находится нетрудоспособный родственник с инвалидностью.

Выплата будет приходить ежемесячно. Ее может получить любой пенсионер вне зависимости от трудового статуса и размера доходов.