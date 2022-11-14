В Путятине фура врезалась в забор районного суда

В Путятине фура врезалась в забор районного суда. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Авария случилась в понедельник, 14 ноября, около 14.30 в селе Путятино. Водитель на грузовике International врезался в забор районного суда. По словам виновника аварии, он вез бревна и ехал из села Екатериновка в Моршанск. На повороте возле пешеходного перехода по улице Ворошилова водитель затормозил, грузовик занесло, и он перевернулся набок и протаранил забор районного суда.

Бревна рассыпались на проезжую часть и тротуар. Никто не пострадал.

Проводится проверка.