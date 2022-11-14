В Кремле ответили на вопрос о дате большой пресс-конференции Путина

В Кремле ответили на вопрос о дате большой пресс-конференции Путина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дата большой пресс-конференции Путина будет определена после решения по срокам послания Федеральному собранию, пишут «Известия».

В настоящее время сроки большой пресс-конференции президента Владимира Путина еще не утверждены, понимание будет после определения точной даты послания Федеральному собранию. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.