В Белгородской области задержали украинскую ДРГ, прошедшую подготовку в Европе

По данным «Известий», группировка состояла из трех человек.

В Белгородской области задержали диверсионно-разведывательную группу Украины, которая ранее прошла подготовку на территории Европы. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили «Известия».

Как пишет издание, ДРГ состояла из трех человек. На кадрах видно, как два человека вышли из леса недалеко от линии боевого соприкосновения и сели в автомобиль. После этого их задержали. У них изъяли поддельные документы и оружие.