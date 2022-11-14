Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
Втр, 15
Срд, 16
-1°
ЦБ USD 60.22 -1.02 12/11
ЦБ EUR 61.54 0.54 12/11
Нал. USD 62.6 / 63.33 14/11 12:40
Нал. EUR 63.35 / 65.02 14/11 12:40
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
13 194
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
23 220
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
20 213
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
23 959
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Башкирии произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей
Погиб один человек − водитель одного из автомобилей. Пострадали шесть человек, среди которых трехлетний ребенок.

В Башкирии произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщила «КП».

Авария случилась в Бирском районе на 95 километре дороги «Уфа-Бирск-Янаул». Там столкнулись автомобили Hyundai Accent, Hyundai Elantra и Kia Rio.

Погиб один человек — водитель одного из автомобилей. Пострадали шесть человек, среди которых трехлетний ребенок.

Прибывшие сотрудники МЧС деблокировали пострадавших. Их госпитализировали в Бирскую ЦРБ.

В обстоятельствах случившегося разбираются в прокуратуре Башкирии. В ведомстве намерены проконтролировать установление всех причин ДТП.