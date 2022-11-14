В Башкирии произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей

Погиб один человек − водитель одного из автомобилей. Пострадали шесть человек, среди которых трехлетний ребенок.

В Башкирии произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщила «КП».

Авария случилась в Бирском районе на 95 километре дороги «Уфа-Бирск-Янаул». Там столкнулись автомобили Hyundai Accent, Hyundai Elantra и Kia Rio.

Погиб один человек — водитель одного из автомобилей. Пострадали шесть человек, среди которых трехлетний ребенок.

Прибывшие сотрудники МЧС деблокировали пострадавших. Их госпитализировали в Бирскую ЦРБ.

В обстоятельствах случившегося разбираются в прокуратуре Башкирии. В ведомстве намерены проконтролировать установление всех причин ДТП.