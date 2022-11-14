В Анапе мужчина ранил ножом двух полицейских и выстрелил в следователя

Инцидент произошел на фоне попытки отключить в его доме электричество.

В Анапе мужчина ранил ножом двух полицейских и выстрелил в следователя. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

Двое участковых сопровождали представителей энергосбытовой компании, которые пришли к 56-летнему местному жителю отключать электричество в связи с неуплатой. Мужчина агрессивно отреагировал на это заявление и ударил полицейских ножом, после чего забаррикадировался в доме.

Затем на место прибыл следователь СК, в которого дебошир пытался выстрелить.

«По прибытии на место происшествия сотрудников следственного управления, злоумышленник произвел выстрелы из неустановленного оружия в сторону сотрудника следственного отдела по городу Анапе СКР по краю. В настоящее время подозреваемый блокирован в доме правоохранителями и продолжает оказывать сопротивление», — говорится в сообщении.

Полицейских госпитализировали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.