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В Александро-Невском районе произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой

В Александро-Невском районе произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

Авария случилась в понедельник, 14 ноября, примерно в 06:15 в Александро-Невском районе Рязанской области на 340-м километре автодороги Р22 «Каспий». На дороге столкнулись Ford Focus и пассажирский автобус Neoplan, которым управлял 45-летний водитель.

По предварительным данным, в автобусе находились девять человек, из которых шесть пассажиров, два водителя и один механик.

В ДТП от полученных травм на месте скончались водитель легковушки и его пассажиры: женщина и несовершеннолетний ребенок. Их личности устанавливаются. Также пострадали водитель и пассажирка автобуса. Их госпитализировали.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

По данному факту возбуждено уголовное дело.