Турецкая полиция задержала женщину, подозреваемую во взрыве в центре Стамбула

Напомним, накануне в воскресенье, 13 ноября, на улице Истикляль в Стамбуле прогремел взрыв. По последним данным, среди погибших − шесть человек, среди пострадавших − 81.

Турецкая полиция задержала женщину, подозреваемую во взрыве в центре Стамбула. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передал телеканал TRT World.

Она сидела на скамейке 40-45 минут, оставила сумку, и через некоторое время раздался взрыв.

«Человек, оставивший бомбу, задержан», — сказал он.

Он также добавил, что предположительно, за взрывом стоит организация Рабочая партия Курдистана и курдские Отряды народной самообороны. На территории Турции они признаны террористическими.

Напомним, накануне в воскресенье, 13 ноября, на улице Истикляль в Стамбуле прогремел взрыв. По последним данным, среди погибших — шесть человек, среди пострадавших — 81. Среди них не было россиян, заявили в генконсульстве России.