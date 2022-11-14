Рязанская прокуратура взяла на контроль аварию в Александро-Невском районе, где погиб ребенок

Также известно, что следователи следственного подразделения межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» возбудили уголовное дело.

Рязанская прокуратура организовала проверку из-за смертельного ДТП в Александро-Невском районе. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в пресс-службе органа.

Авария случилась в понедельник, 14 ноября, около 6 часов утра в Александро-Невском районе Рязанской области на 340-м километре автодороги Р22 «Каспий». На дороге столкнулись легковушка Ford Focus и пассажирский автобус Neoplan.

Погибли три человека — водитель легковушки, пассажирка и несовершеннолетний ребенок. Остальных участников ДТП госпитализировали с травмами.

По факту аварии органами полиции проводится проверка, ход и результат которой поставлены на контроль в прокуратуре Александро-Невского района.

Также известно, что следователи следственного подразделения межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» возбудили уголовное дело.