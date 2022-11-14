РНПК перешла на использование российских смазочных материалов для обслуживания производственных мощностей

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») полностью перешла на использование российских смазочных материалов для обслуживания производственных мощностей. Завод заменил импортные продукты на аналогичные разработки дочернего предприятия «Роснефти» — «РН-Смазочные материалы» и других российских производителей.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») полностью перешла на использование российских смазочных материалов для обслуживания производственных мощностей. Завод заменил импортные продукты на аналогичные разработки дочернего предприятия «Роснефти» — «РН-Смазочные материалы» и других российских производителей.

Как отметили в компании, такая продукция — оптимальное решение для стабильной и надежной работы оборудования.

Решением этого вопроса нефтезавод занимается с 2018 года. Для этого РНПК наладила сотрудничество с профильными научно-техническими институтами, среди которых Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке.

В составе Рязанской НПК 28 технологических установок, 7 гидравлических систем и более 1300 единиц динамического оборудования. Для их обслуживания используется более 30 видов различных масел. Некоторые из них по своим характеристикам узкоспециализированы — применяются на компрессорных установках с высокими оборотами ротора (более 25 тыс. оборотов в минуту) или работающие в контакте с агрессивной средой.

Помимо этого, завод внедряет наукоемкие отечественные катализаторы. Это позволяет получать дополнительные объемы бензина и дизельного топлива. На технологических установках предприятия применяются катализаторы, которые производятся дочерними предприятиями НК «Роснефть» — «Ангарским заводом катализаторов и органического синтеза» и «РН-Кат».

Справка:

"Рязанская нефтеперерабатывающая компания", дочернее общество НК «Роснефть», входит в четверку крупнейших НПЗ России по объёмам переработки и выпускаемой продукции.

Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, включая «Евро 6», дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.

ООО «РН-Смазочные материалы», специализированное дочернее предприятие НК «Роснефть», занимается разработкой новых видов продукции, реализацией и продвижением смазочных материалов Компании. Высококачественные масла и присадки производятся на 7 предприятиях НК «Роснефть».

Ассортимент смазочных материалов включает более 1000 позиций и позволяет удовлетворить потребности как крупных промышленных предприятий, так и частных потребителей.