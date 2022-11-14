Рязанцы пожаловались на аварийный дом в центре города

Пост об этом опубликовали в соцсетях.

Рязанцы пожаловались на аварийный дом в центре города. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в Telegram-канале «аТипичная Рязань».

Речь идет о доме № 17 по улице Семинарской. По словам автора публикации, здание представляет собой опасность: штукатурка отваливается, части от балкона тоже.

«Часть балконов со стороны двора сыпется и ржавеет, ремонт выполнен некачественно, жильцы могут упасть вместе с плитой на прохожих», — говорится в посте.