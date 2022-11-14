Ректор РГРТУ опроверг информацию об объединении с МИРЭА

Ректор РГРТУ опроверг информацию об объединении с МИРЭА

Появившаяся сегодня в СМИ информация имеет определенные основания, но не соответствует действительности, сказал Михаил Чиркин.

«Мы с коллегами из МИРЭА обсуждаем ряд проектов сотрудничества, связанных с внедрением сетевых образовательных программ. Об объединении образовательных организаций речи не идет. РГРТУ успешно взаимодействует со многими московскими вузами, реализует сетевые образовательные программы с МФТИ, МИФИ, планируется реализация совместного образовательного проекта с МГТУ имени Баумана», — отметил Михаил Чиркин.