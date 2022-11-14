При взрыве в Стамбуле пострадали трое россиян

Об этом сообщили в российском генконсульстве.

При взрыве в Стамбуле пострадали трое россиян. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в российском генконсульстве.

Там добавили, что в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Напомним, накануне в воскресенье, 13 ноября, на улице Истикляль в Стамбуле прогремел взрыв. По последним данным, среди погибших — шесть человек, среди пострадавших — 81. Позже стало известно, что турецкая полиция задержала женщину, устроившую взрыв.