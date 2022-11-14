При столкновении автомобилей в Рязанском районе пострадала женщина

13 ноября, примерно в 19:00, в Рязанском районе на 221-м километре автодороги М5 «Урал» столкнулись Chevrolet Aveo и автомобиль ГАЗ, сообщает УМВД области.

По предварительной информации, 36-летний житель Сасово за рулем Chevrolet Aveo совершил наезд на двигавшийся в попутном направлении автомобиль ГАЗ под управлением 37-летнего водителя.

В результате аварии 34-летняя пассажирка иномарки получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.