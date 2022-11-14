Под Рязанью в столкновении автобуса с иномаркой погибла чеченская семья

14 ноября, примерно в 6.15, на 340-м километре трассы Р-22 «Каспий» столкнулись автомобиль Ford Focus и пассажирский автобус «Неоплан», пишет издательство «Пресса».

В результате ДТП от полученных травм в иномарке погибла чеченская семья: 46-летний отец, 42-летняя мать и семилетняя дочь. Судя по обилию медицинской документации, семья направлялась в Москву с целью лечения девочки. Во время происшествия ребенок спал на разложенном переднем пассажирском сиденье. Отметим, что позже эта информация с сайта ИД «Пресса» пропала.

Как пояснили в Ряжской Госавтоинспекции, заказной автобус двигался в направлении Тамбова. По предварительным данным, в автобусе находились девять человек. Из них шесть пассажиров, два водителя и один механик. Иномарка направлялась в сторону Москвы. 45-летний водитель автобуса рассказал сотрудникам ГИБДД, что за короткий момент до столкновения он видел, как Ford вилял по встречной полосе. Видимо, водитель пытался справиться с управлением. Однако столкновения избежать не удалось.

Водителя автобуса с переломом ноги и пассажира с незначительными травмами доставили в больницу.

Следователи следственного подразделения межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По факту аварии полиция проводит проверку. Ее ход и результат взяла на контроль прокуратура Александро-Невского района.