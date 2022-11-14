Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
Втр, 15
Срд, 16
-1°
ЦБ USD 60.4 0.18 15/11
ЦБ EUR 62.16 0.62 15/11
Нал. USD 63.51 / 63.33 14/11 16:05
Нал. EUR 64.06 / 65.02 14/11 16:05
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
13 296
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
23 331
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
20 317
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
24 068
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Под Рязанью в столкновении автобуса с иномаркой погибла чеченская семья

14 ноября, примерно в 6.15, на 340-м километре трассы Р-22 «Каспий» столкнулись автомобиль Ford Focus и пассажирский автобус «Неоплан», пишет издательство «Пресса».

В результате ДТП от полученных травм в иномарке погибла чеченская семья: 46-летний отец, 42-летняя мать и семилетняя дочь. Судя по обилию медицинской документации, семья направлялась в Москву с целью лечения девочки. Во время происшествия ребенок спал на разложенном переднем пассажирском сиденье. Отметим, что позже эта информация с сайта ИД «Пресса» пропала.

Как пояснили в Ряжской Госавтоинспекции, заказной автобус двигался в направлении Тамбова. По предварительным данным, в автобусе находились девять человек. Из них шесть пассажиров, два водителя и один механик. Иномарка направлялась в сторону Москвы. 45-летний водитель автобуса рассказал сотрудникам ГИБДД, что за короткий момент до столкновения он видел, как Ford вилял по встречной полосе. Видимо, водитель пытался справиться с управлением. Однако столкновения избежать не удалось.

Водителя автобуса с переломом ноги и пассажира с незначительными травмами доставили в больницу.

Следователи следственного подразделения межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По факту аварии полиция проводит проверку. Ее ход и результат взяла на контроль прокуратура Александро-Невского района.