Губернатор назначил главу регионального минтранса

Постановление губернатора опубликовано в газете Рязанские ведомости.

Губернатор назначил главу регионального минтранса.

В понедельник, 14 ноября, министром транспорта и автомобильных дорог Рязанской области назначен Павел Суприн.

Постановление губернатора опубликовано в газете Рязанские ведомости.

Справка:В 2012 году Супрун занимал должность заместителя главы района в Краснодарском крае — отвечал за ЖКХ, транспорт и связь. Затем несколько лет владел и руководил предприятием по торговле сельхозпродукцией, а после — занимался оптовой торговлей зерном.

В 2019-м Супрун был первым заместителем директора «Дирекции капитального строительства» в Севастополе. Позже работал в дорожном хозяйстве московского региона.