Губернатор назначил главу регионального минтранса
Постановление губернатора опубликовано в газете Рязанские ведомости.
Губернатор назначил главу регионального минтранса.
В понедельник, 14 ноября, министром транспорта и автомобильных дорог Рязанской области назначен Павел Суприн.
Постановление губернатора опубликовано в газете Рязанские ведомости.
Справка:В 2012 году Супрун занимал должность заместителя главы района в Краснодарском крае — отвечал за ЖКХ, транспорт и связь. Затем несколько лет владел и руководил предприятием по торговле сельхозпродукцией, а после — занимался оптовой торговлей зерном.
В 2019-м Супрун был первым заместителем директора «Дирекции капитального строительства» в Севастополе. Позже работал в дорожном хозяйстве московского региона.