Генерального директора «Мармакс» пригласили преподавать в МГИМО

Генеральный директор девелоперской компании «Мармакс» Юрий Юров стал новым преподавателем в университете МГИМО, в котором недавно стартовала новая программа обучения студентов по специальности «Продуктолог в девелопменте».

Генеральный директор девелоперской компании «Мармакс» Юрий Юров стал новым преподавателем в университете МГИМО, в котором недавно стартовала новая программа обучения студентов по специальности « Продуктолог в девелопменте ».

Организаторы образовательной программы пригласили Юрия Юрова в качестве преподавателя, отметив высокую экспертность представителя компании, а также вносимый им вклад в создание уникальных проектов, на практики которых ориентируются многие российские застройщики. Девелопер является трендсеттером большого количества новинок в продуктах недвижимости, а также интегрирует в свои новостройки лучшие мировые практики.

Так, например, компания первая в регионе создала жилые комплексы с развитой внутренней инфраструктурой, включающей комьюнити-пространства для жителей, дворы-парки со сложным ландшафтным дизайном, фитнес-клубы, зоны коворкинга и многое другое, все это было разработано еще в 2016 году. При этом особое внимание уделяется и актуальной на сегодня концепции 15-ти минутного города. В ней особенно важно проектирование и разработка мастер-плана — это позволит верно определить стратегию и жизненные циклы проекта. Как интегрировать новый жилой комплекс в сложившийся контекст и как он будет выглядеть через 50 или 100 лет, какие нюансы необходимо учитывать будущим продуктологам, определяя стратегию, идущую в ногу со временем.

«Я признателен за такую высокую оценку и доверие организаторов учебной программы, поэтому с большим удовольствием поделюсь интересным опытом с будущими специалистами. Ведь создание качественных проектов — это не только повышение уровня жизни людей, но и огромный вклад в будущее страны. Каждый раз, повышая планку, мы задаем уровень для других и повышаем качество комфорта, — комментирует Юрий Юров, генеральный директор девелоперской компании „Мармакс“. — А именно в условиях здоровой конкуренции особую ценность представляют продуктологи, что еще раз подчеркивает значимость данной профессии в текущих реалиях».

Помимо представителей девелоперов, готовых поделиться актуальными практиками, в преподавательский состав вошли и другие именитые эксперты — например, управляющий партнер архитектурного бюро СПИЧ Сергей Чобан, директор bnmap.pro Сергей Лобжанидзе, директор по развитию городской среды АО ДОМ. Р. Ф. Антон Финогенов и многие другие.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 200 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.