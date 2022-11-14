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Джим Керри попал в санкционный список России
Всего в санкционном списке оказалось 100 канадцев.

МИД России внесла в список санкций против Канады актера Джима Керри.

Москва запретила въезд актеру Джиму Керри и внуку украинского националиста и пособника гитлеровцев Степана Бандеры, следует из заявления министерства иностранных дел России, пишет РИА Новости.

Всего в санкционный список попали 100 граждан Канады.

Министерство опубликовало и пофамильный «список-100», фигуранты которого вносятся в российский «стоп-лист» на постоянной основе. Среди них — актер Джим Керри, Стефан Бандера — журналист, внук Степана Бандеры, а также киноактриса с украинскими корнями Кэтрин Винник, наиболее известная по роли Лагерты в сериале «Викинги».