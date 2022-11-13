В Ставрополе микроавтобус с людьми опрокинулся после столкновения с тремя легковушками

В Ставрополе восемь человек доставили в больницу после ДТП с участием трех легковушек и микроавтобуса. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщает управление ГИБДД по региону.

В Ставрополе восемь человек доставили в больницу после ДТП с участием трех легковушек и микроавтобуса. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщает управление ГИБДД по региону.

Авария произошла на улице Южный обход, попутно столкнулись четыре транспортных средства: 3 легковушки и пассажирский Mercedes Sprinter. Восемь человек доставили в больницу для осмотра.

По данным УГИБДД, водитель микроавтобуса не справился с управлением, не выдержал безопасную дистанцию и въехал в стоящий на красный сигнал светофора Hyundai, затем ВАЗ-2114 и Chevrolet Niva.

От удара микроавтобус опрокинулся на бок. В больницу для осмотра доставили пассажиров маршрутки, пассажира «четырнадцатой» и водителя Hyundai.

Водитель маршрутки Ставрополь — Ессентуки — Учкекен, 70-летний житель Ессентуков, не пострадал. В салоне находились 8 пассажиров.

Водитель не может вспомнить, как и почему произошло ДТП.