Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
Втр, 15
Срд, 16
-1°
ЦБ USD 60.22 -1.02 12/11
ЦБ EUR 61.54 0.54 12/11
Нал. USD 63.51 / 65.98 12/11 11:10
Нал. EUR 63.51 / 65.98 12/11 11:10
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
12 779
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
22 770
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
19 816
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
23 537
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Ставрополе микроавтобус с людьми опрокинулся после столкновения с тремя легковушками
В Ставрополе восемь человек доставили в больницу после ДТП с участием трех легковушек и микроавтобуса. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщает управление ГИБДД по региону.

В Ставрополе восемь человек доставили в больницу после ДТП с участием трех легковушек и микроавтобуса. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщает управление ГИБДД по региону.

Авария произошла на улице Южный обход, попутно столкнулись четыре транспортных средства: 3 легковушки и пассажирский Mercedes Sprinter. Восемь человек доставили в больницу для осмотра.

По данным УГИБДД, водитель микроавтобуса не справился с управлением, не выдержал безопасную дистанцию и въехал в стоящий на красный сигнал светофора Hyundai, затем ВАЗ-2114 и Chevrolet Niva.

От удара микроавтобус опрокинулся на бок. В больницу для осмотра доставили пассажиров маршрутки, пассажира «четырнадцатой» и водителя Hyundai.

Водитель маршрутки Ставрополь — Ессентуки — Учкекен, 70-летний житель Ессентуков, не пострадал. В салоне находились 8 пассажиров.

Водитель не может вспомнить, как и почему произошло ДТП.