В Рязани после ДТП скончался 17-летний транспортный активист

В возрасте 17 лет ушел из жизни Владислав Усанов, транспортный активист и создатель сообщества «Рязанский троллейбус».

В возрасте 17 лет ушел из жизни Владислав Усанов, транспортный активист и создатель сообщества «Рязанский троллейбус». Молодой человек скончался в результате травм, полученных в ДТП несколько недель назад, сообщил в субботу, 13 ноября, Telegram-канал STVchannel.

«Он был человеком, реально переживавшим за судьбу троллейбуса в Рязани, хотел, чтобы он развивался», — сообщается в некрологе.