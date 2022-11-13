В Рязани сорвало часть крыши с ЖК «Мичурин»

В Рязани с дома ЖК «Мичурин» ветром сорвало металл с крыши. Об этом сообщила РЗН. инфо местная жительница.

В Рязани с дома ЖК «Мичурин» ветром сорвало металл с крыши. Об этом сообщила РЗН. инфо местная жительница.

Это произошло днем в воскресенье, 13 ноября.

«Опять „Мичурин“, опять полеты металла с крыши. С прошлого раза, когда крыша летала летом, некоторые до сих пор не получили ответа от прокуратуры. Кто-то получил отписку, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется. Видимо, все-таки ждут, когда кого-нибудь убьет. Застройщик и УК также жалобы жильцов игнорируют», — написала рязанка.

Напомним, ранее МЧС выпустило метеопредупреждение о порывах ветра до 23 метров в секунду.