В Рязани эвакуировали посетителей ТРЦ «Виктория Плаза»

В Рязани вечером в воскресенье, 13 ноября, в ТРЦ «Виктория Плаза» сработала пожарная тревога. Посетителей и персонал эвакуировали. Фото прислали РЗН. инфо очевидцы.

В Рязани вечером в воскресенье, 13 ноября, в ТРЦ «Виктория Плаза» сработала пожарная тревога. Посетителей и персонал эвакуировали. Фото прислали РЗН. инфо очевидцы.

На месте заметили сотрудников полиции и пожарные расчеты.

В пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области сообщили, что возгорания не было.

Выясняются подробности случившегося.