В Приокском вандал разломал почтовые ящики в доме

В Приокском районе Рязани, в доме на улице Космонавтов вандал разломал в подъезде почтовые ящики. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Рязани» в воскресенье, 13 ноября.

В Приокском районе Рязани, в доме на улице Космонавтов вандал разломал в подъезде почтовые ящики. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Рязани» в воскресенье, 13 ноября.

По словам автора поста, разгром устроил тот же человек, который в прошлом году обстрелял из своего окна вывеску у детского сада и два автомобиля.

«Было написано заявление в полицию, после чего возместил он ущерб автомобилистам. У человека, по всей видимости, не все дома, и чего ждать от него дальше, страшно подумать», — сообщается в посте.