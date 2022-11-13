В новомичуринской «Пятерочке» вор алкоголя напал на уборщицу

В супермаркете Новомичуринска на улице Волкова между покупателем и уборщицей произошел конфликт. Утром 9 ноября покупатели заметили, как мужчина на крыльце «Пятерочки» борется с женщиной. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В супермаркете Новомичуринска на улице Волкова между покупателем и уборщицей произошел конфликт. Утром 9 ноября покупатели заметили, как мужчина на крыльце «Пятерочки» борется с женщиной. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса» .

Выяснилось, что уборщица магазина заметила, что покупатель спрятал под куртку бутылку дорогого вина и собрался пройти мимо кассы. Женщина попыталась задержать вора, но он оказался сильнее и скрылся вместе с украденным.

Директор магазина обратилась в правоохранительные органы, полиция проводит проверку. Предполагаемый злоумышленник — рязанец. Его подозревают в грабеже с применением насилия (часть 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ).