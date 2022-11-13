В Краснодарском крае байкер сорвался со скалы и погиб

В Краснодарском крае байкер сорвался с мотоцикла, упал с высокой скалы и погиб. Несчастный случай произошел недалеко от базы отдыха «Лиманчик» в Абрау-Дюрсо. Видео момента падения опубликовано в соцсетях.

В Краснодарском крае байкер сорвался с мотоцикла, упал с высокой скалы и погиб. Несчастный случай произошел недалеко от базы отдыха «Лиманчик» в Абрау-Дюрсо. Видео момента падения опубликовано в соцсетях.

Во время трюка мужчина не удержался на питбайке и покатился вниз с крутого откоса скалы в море. От полученных травм он скончался на месте. Снимавший видео не успел помочь мужчине.

По словам местных жителей, у мотоциклиста осталось жена и двое детей.