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В Госдуме предложили лишать гражданства за призывы к экстремизму и дискредитацию ВС РФ
Приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь госдеятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя страны.

В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве. Приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь госдеятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя страны. Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.

Поправка дополняет список указанных в 24-й статье законопроекта преступлений, за которые могут лишить приобретенного гражданства. В список добавлены статьи Уголовного кодекса 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), 279 («Вооруженный мятеж»), 277 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»).

Также в Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, по которой человека могут лишить приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии.

По другой поправке к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве могут лишить приобретенного гражданства за получение и дачу взятки, похищение человека, вымогательство, разбой, грабеж, незаконное приобретение оружия, а также истязания, хулиганство и вандализм.