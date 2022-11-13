В Госдуме предложили лишать гражданства за призывы к экстремизму и дискредитацию ВС РФ

Приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь госдеятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя страны.

В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве. Приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь госдеятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя страны. Текст документа есть в распоряжении РИА Новости .

Поправка дополняет список указанных в 24-й статье законопроекта преступлений, за которые могут лишить приобретенного гражданства. В список добавлены статьи Уголовного кодекса 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), 279 («Вооруженный мятеж»), 277 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»).

Также в Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, по которой человека могут лишить приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии.

По другой поправке к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве могут лишить приобретенного гражданства за получение и дачу взятки, похищение человека, вымогательство, разбой, грабеж, незаконное приобретение оружия, а также истязания, хулиганство и вандализм.