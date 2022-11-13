Рязанцы пожаловались на постоянный запах жженой резины в Недостоеве

Жители рязанского микрорайона Недостоево пожаловались на ежедневную вонь. По их словам, улицы ежедневно накрывает запах жженой проводки, покрышек, резины, кислоты или удобрений. Пост об этом опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Жители рязанского микрорайона Недостоево пожаловались на ежедневную вонь. По их словам, улицы ежедневно накрывает запах жженой проводки, покрышек, резины, кислоты или удобрений. Пост об этом опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«В теплое время года приходится закрывать окна и сидеть в душной квартире, ведь дышать совсем невозможно ароматами с улицы. На Промышленной, 28 стоят огромные печи, где обжигают старые вагоны, весь этот смрад идет в нашу сторону», — возмущается автор поста.

По его словам, жители неоднократно обращались к властям, но замеры воздуха по официальным данным оказываются в норме, а расстояние от предприятия соответствует норме по удаленности от жилых домов.

«Только это предприятие начинает дымить вечером, летом после 22 часов и до утра. Хочется, чтобы наши власти верили не бумагам, а людям, которые живут в нашем городе», — сообщается в посте.