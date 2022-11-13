Рязанцев предупредили о резком понижении температуры

В Рязанской области выпустили метеопредупреждение о резком понижении среднесуточной температуры воздуха. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области выпустили метеопредупреждение о резком понижении среднесуточной температуры воздуха. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным гидрометеорологов, в понедельник, 14 ноября, на территории региона ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов и более.

Жителей просят соблюдать простые правила безопасности: не использовать для обогрева неисправные приборы, камины, пользоваться открытыми источниками огня.