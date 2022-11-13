Путин поручил провести демобилизацию студентов из ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, которых ранее призвали на военную службу. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, которых ранее призвали на военную службу. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает
Решение касается студентов, мобилизованных до вхождения республик в состав России.
«В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы Российской Федерации после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения», — отметил Песков.
Демобилизованные студенты вернутся домой, они продолжат обучение.