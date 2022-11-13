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Путин поручил провести демобилизацию студентов из ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, которых ранее призвали на военную службу. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, которых ранее призвали на военную службу. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Решение касается студентов, мобилизованных до вхождения республик в состав России.

«В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы Российской Федерации после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения», — отметил Песков.

Демобилизованные студенты вернутся домой, они продолжат обучение.